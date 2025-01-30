"الدشاش" حديث الجمهور.. أرقام قياسية وأداء أستثنائي لمحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم الدشاش، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، تحقيق نجاح لافت في دور العرض السينمائي، متصدرًا شباك التذاكر بإيرادات بلغت 959 ألف جنيه يوم الأربعاء الماضي.

ويعكس هذا الرقم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الفيلم، مما يعزز مكانته بين أبرز الأعمال السينمائية المعروضة حاليًا.

عودة محمد سعد بعد غياب طويل

بعد غياب دام نحو 6 سنوات عن الساحة السينمائية، عاد محمد سعد بقوة من خلال الدشاش، الذي يمثل تجربة جديدة تجمع بين الأكشن والكوميديا.

ويرى النقاد والجمهور أن هذا العمل يمثل تحولًا مهمًا في مسيرة سعد، حيث يقدم شخصية مختلفة عن أدواره السابقة، ما جعله محط أنظار عشاق السينما.

قائمة أبطال فيلم الدشاش

يضم الدشاش مجموعة متميزة من النجوم، منهم زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، ورشوان توفيق، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج محمد رشيدي، الذي وفر كل الإمكانيات لخروج العمل بصورة متميزة.

وقد أشاد المتابعون بالإخراج المتقن الذي قدم مشاهد الأكشن بشكل احترافي، إلى جانب الكوميديا التي تحمل بصمة محمد سعد الفريدة.

نجاح متواصل وتوقعات بمزيد من الإيرادات

مع استمرار الإقبال الجماهيري، يتوقع أن يواصل الدشاش تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأيام المقبلة، ليؤكد أن محمد سعد لا يزال يمتلك القدرة على جذب الجمهور وتقديم أعمال تحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.