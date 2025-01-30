تكريم رئيس هيئة الكتاب لدوره الثقافي البارز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 03:31 مساءً - كرّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - والذي أناب عنه الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية - الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

جاء التكريم تقديرًا للجهود التي بذلتها الهيئة في تنظيم المعرض هذا العام، والذي شهد حضورًا واسعًا ومشاركة قوية من كبرى دور النشر المصرية والعربية والدولية، إلى جانب البرامج الثقافية والفكرية التي أسهمت في تعزيز الوعي ونشر الفكر المستنير.

وأشاد عبدالدايم الجندي، خلال التكريم، بالدور الريادي لهيئة الكتاب في دعم الثقافة والهوية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد منصة ثقافية عالمية تُبرز مكانة مصر الرائدة في صناعة الكتاب والنشر.

وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل فرصة كبيرة لدعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وشدد على أهمية بناء جيل جديد يتحلى بالأخلاق النابعة من القيم الدينية والمصرية الأصيلة، وهو ما تسعى إليه المؤسسات المعنية من خلال إصداراتها التوعوية وبرامجها الثقافية.

من جانبه أعرب بهي الدين عن امتنانه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على هذا التكريم، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة الثقافية بين هيئة الكتاب والأزهر الشريف، والتي تعكس رؤية مشتركة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الثقافي.

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه جناح الأزهر الشريف في المعرض، والذي شهد إقبالًا واسعًا من الزوار بمختلف الفئات العمرية، لما قدمه من محتوى فكري وتعليمي ثري، يسهم في تعزيز الفكر المستنير والتفاعل الحضاري البناء.

ورحّب الدكتور أحمد بهي الدين بالتعاون المستمر مع مجمع البحوث الإسلامية، مشيدًا بدور المجمع في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة عبر إصداراته العلمية والتوعوية.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد هذا العام مشاركة واسعة من المؤسسات الثقافية والمفكرين والأدباء، إضافة إلى عدد من الندوات والفعاليات التي أبرزت الدور الثقافي الرائد لمصر على المستويين العربي والدولي.