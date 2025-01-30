شعراء إسبان يُشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 02:40 مساءً - تشارك إسبانيا في الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (23 يناير - 5 فبراير)، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة"، في مركز مصر الدولي للمعارض. يتميز البرنامج الثقافي للمعرض ببرنامج ثقافي متنوع بمشاركة 1345 ناشراً من 80 دولة وأكثر من 6000.

وفيما يتعلق بمشاركة الشعراء الإسبان، سيشارك كل من يولاندا كاستانو وميغيل رودريغيز مونتافارو في أمسية شعرية يوم الخميس 30 يناير في الساعة 18:00 مساءً. كما سيعقدان ورشة عمل لقراءة الشعر بعنوان "تقدير الشعر. التعددية اللغوية في إسبانيا: الثقافة والأدب"، والتي ستقام في مقر معهد ثرفانتس بالقاهرة يوم الأحد 2 فبراير في الساعة 19:00، وسيقدمان لنا فيها الشعر باللغة الإسبانية ولغات أخرى في شبه الجزيرة من أجل اكتشاف سحر اللعبة الشعرية والمؤلفين غير المعروفين على نطاق واسع وأشكال التعبير التي يمكن استخدامها في الإبداع الأدبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الإسباني فرانسيسكو سولير يوم السبت 1 فبراير، الساعة 12:00 ظهراً، في ندوة المائدة المستديرة "تجارب ثقافية"، والتي ستتناول الشعر اليوم وتحدياته. يوم الأحد 2 فبراير، الساعة 12 ظهراً، في إطار البرنامج نفسه، تشارك الكاتبة الشهيرة باتريسيا ألمارسيغي في ندوة بعنوان ”العالم في عيون إسبانية". بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الشاعرة والمعلمة ماريا إليسا رويدا انطباعاتها في اليوم نفسه، في الساعة 14:00 ظهراً، في محاضرة بعنوان ”الشعر بين الشرق والغرب، الجذور والهوية".

معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويحضره سنويًا حوالي مليوني شخص. ومع مرور أكثر من 50 عاماً على انطلاقه، فإنه يمثل فرصة فريدة لتقوية الروابط الثقافية وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال الأدب والقراءة بين مختلف الشعوب.