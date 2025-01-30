بالصور.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض

شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة التي أظهرت فيها تألقها بإطلالة أنيقة وجذابة.



إطلالة كارمن سليمان



حيث ارتدت بدلة بيضاء كلاسيكية بتصميم عصري، تميزت بجاكيت مزود بحزام عريض عند الخصر وأكتاف بارزة، مما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة والرقي.

ونسقت كارمن إطلالتها مع تسريحة شعر منسدلة وناعمة أظهرت جمال ملامحها، إلى جانب مكياج هادئ ارتكز على الألوان الطبيعية، مع أحمر شفاه بارز أضاف لمسة من الأنوثة والجاذبية.

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض



وحظى منشورها بتفاعل واسع من جمهورها، حيث أشاد متابعوها بجمالها وأناقتها، مؤكدين أنها تتألق دائمًا بإطلالات راقية ومميزة تعكس شخصيتها الأنيقة.

المطربة كارمن سليمان

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض

آخر أعمال كارمن سليمان

وكان آخر أعمال كارمن سليمان أغنية اسيبلك روحي التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال.

كلمات أغنية أسيبلك روحي

بقى جايلي تاني تسمعني كلام بتقوله بس عشان ترجعني

ولما ارجع تضيعني ولما هضيع كلامك مش هينفعني

روح شوف بدالي أنا نسيتك خلاص مبقتش انا اللي بضعفي قويتك



وشوفتك سكة ومشيتك غلطت كتير وغلطة عمري حبيتك

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

مفيش دلوقتي مفيش بكره ولو محتاجني اعيشلك عيش على الذكرى

رجوعك تاني مش فكرة ده عمر زمان ما يرجع مهما ايه يجرى

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

ومهما تقول انا ندمان على الفاضي ياريت ندمان كانت بترجع الماضي