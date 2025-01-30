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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر عبر حسابها علي موقع انستجرام، بوسترات ابطال مسلسل إش إش، الذي من المقرر عرضه رمضان 2025.

Mbc مصر تطرح بوسترات مسلسل إش إش رمضان 2025

وظهر أبطال مسلسل “إش إش” على البوسترات، وأبرزهم: مي عمر،محمد الشرنوبي، انتصار، إدوار، دينا، محمد الشرنوبي وغيرهم.

تجسد مي عمر ضمن احداث مسلسل إش إش شخصية راقصة شعبية، ووصفت الدور بالتحدي مؤكدة أنها حصلت علي تدريبات شاقة من أجل تجسيد الشخصية.

تفاصيل مسلسل إش إش

العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته انتصار، دينا، وهو من إخراج محمد سامي، العمل من المقرر عرضه علي شاشة mbc مصر، بالإضافة إلي منصة شاهد، وسيضع كل من هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية له.

احدث اعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تشارك مي عمر في فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

اخر اعمال مي عمر

وكان اخر اعمال مي عمر هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، لكنها مرتبطة بشيء ما.