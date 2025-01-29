نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انطلاق الموسم الثاني من ساعته وتاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صناع مسلسل ساعته وتاريخه عن موعد عرض الموسم الثاني، وذلك بعد النجاح الملحوظ للجزء الأول وقت عرضه خلال الفترة الماضية على قنوات dmc ومنصة WATCH IT.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه

ويبدأ عرض حلقات الجزء الثاني من ساعته وتاريخه، يوم السبت المقبل على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن يُعرض المسلسل بشكل يومي من السبت حتى الأربعاء.

أبطال الجزء الثاني من ساعته وتاريخه

ويشارك في بطولة ساعته وتاريخه 2، دياب، أروى جودة، نسرين أمين، محمد الشرنوبي، صبري فواز، علي صبحي، فرح يوسف، ملك زاهر، محمود الليثي، حسن مالك، مريم محمود الجندي، خالد أنور، ونورين أبو سعدة، والعمل من إخراج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

قصة الجزء الثاني من ساعته وتاريخه

ويتناول الجزء الثاني من المسلسل العديد من القصص الجديدة المستوحاة من قضايا حقيقية من داخل المحاكم المصرية، وتدور الأحداث في إطار تشويقي درامي مثير، ويعتمد هذا الجزء على مشاركة عدد من النجوم في البطولة مع مواهب برنامج كاستينج.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من المسلسل ساعته وتاريخه

وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل بعنوان شهادة حق، وقدمت بطولتها هبة مجدي، وتناولت الحلقة واقعة هتك عرض في محافظة الفيوم، والتي راح ضحيتها رجل كان يدافع عن فتاة.

تفاصيل الجزء الأول من ساعته وتاريخه

وشارك في بطولة الجزء الأول من ساعته وتاريخه، أحمد أمين، أروى جودة، أحمد داش، محمد شاهين، هبة مجدي، مايان السيد، ياسمينا العبد، خالد أنور، حنان سليمان، وخالد كمال، مع الممثلين الشباب الفائزين في برنامج كاستينج لاكتشاف المواهب، وأشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار بالمسلسل محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ناقش 26 قضية، كل منها يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث الخاص بها والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني.