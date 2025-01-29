القاهرة - محمد ابراهيم - “الحريفة 2 – الريمونتادا” يحطم الأرقام ويتخطى “كيرة والجن” في تاريخ السينما المصرية



نجح فيلم “الحريفة 2 – الريمونتادا” في تحقيق أكثر من 120 مليون جنيه منذ بدء عرضه في 4 ديسمبر الماضي، ليصبح ثالث أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.



وبذلك، تفوق الفيلم على “كيرة والجن”، الذي سجل إيرادات بلغت 120 مليون جنيه، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به الفيلم منذ انطلاقه في دور العرض.

“الحريفة 2 – الريمونتادا” يحطم الأرقام ويتخطى “كيرة والجن” في تاريخ السينما المصرية



أحداث فيلم "الحريفة 2"





يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2





الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث الجزء الأول من فيلم “الحريفة” حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يضطر بسبب ظروف عائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية. هناك، يلتقي بمجموعة من الأصدقاء ذوي خلفيات متنوعة، وينضم إلى فريقهم الذي يتنافس في المباريات الشعبية بمراكز الشباب. يطمح هؤلاء الشبان معًا لتحقيق حلمهم والمشاركة في بطولة ضخمة تكون جائزتها مليون جنيه.