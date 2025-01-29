نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. هنا الزاهد في ضيافة منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شاشة تلفزيون قناة ON، عن برومو حلقة الفنانة هنا الزاهد، والتي تحل في ضيافة مع الإعلامية مني الشاذلي، ومن المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة المقبل 31 يناير في الساعة العاشرة مساء.

وروجت الإعلامية مني الشاذلي عن الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" معلقة: “الجمعة.. هنا الزاهد وكواليس دورها المرعب في إقامة جبرية”.

ومن المقرر أن تتحدث هنا الزاهد خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار، وعن النجاح الهائل الذي حققتة في مسلسل «إقامة جبرية»، وكواليس تصوير المسلسل،بالإضافة للتحدث عن تفاصيل في حياتها الشخصية والفنية.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.