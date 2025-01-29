نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول للشيطان والدراجة بمهرجان كليرمون فيران السينمائي بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفيلم اللبناني الشيطان والدراجة للمخرجة شارون حكيم في المسابقة الوطنية بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي بفرنسا (31 يناير/ كانون الثاني - 8 فبراير / شباط) ببرنامج F5 ويُعرض لمدة 8 أيام بشكل يومي خلال فترة المهرجان من السبت 1 فبراير وحتى السبت 8 فبراير.

عن مهرجان كليرمون فيران السينمائي:

مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي أحد أهم وأعرق المهرجانات السينمائية المخصصة للأفلام القصيرة وهو أكبر مهرجان للأفلام القصيرة منذ أكثر من 40 عامًا ويُعد ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان السينمائي الدولي، ويتلقى سنويًا أكثر من سبعة آلاف فيلم قصير.

تفاصيل الفيلم:

يدور الفيلم حول ياسما الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وتأتي من من زواج بين ديانتين مختلفتين وتستعد لطقوس التناول الأول لها. لكن عندما تستيقظ شهوتها، تبدأ طقوس مختلفة تمامًا. الفيلم سيناريو وإخراج شارون حكيم وبطولة ميليسا سوكار، وتصوير ليتيسيا دي مونتالي بايرت ومونتاج كليمانس سامسون، وموسيقى مارك كودسي وأعياد غانم، وصوت رواد حبيقة، بينوا جارجون، وليونيل جوينون.