نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد منير مراد في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد يوم الخميس 30 يناير.

و يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني التراثية الشهيرة التي أبدعها مراد، والتي تعد جزءًا من التراث الموسيقي العربي.

الفنان محيي صلاح يحيي الحفل بمشاركة فرقته الموسيقية

و يحيي الحفل الفنان محيي صلاح، صوليست فرقة الموسيقى العربية للتراث بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقته الموسيقية، سيقدم محيي صلاح مجموعة مختارة من أبرز أعمال منير مراد التي أسهمت في تشكيل بصمة فريدة في تاريخ الموسيقى العربية.

باقة من روائع منير مراد: أعمال خالدة وأشهر الدويتوهات

و يتضمن الحفل تقديم مجموعة من أشهر أعمال منير مراد مثل "بحلم بيك"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "إن راح منك يا عين"، و"كعب الغزال"، بالإضافة إلى الدويتوهات الغنائية الشهيرة مثل "حاجة غريبة" و"تعالي أقولك".

كما سيقدم الحفل بعضًا من أشهر أعمال كبار ملحني ومطربي الزمن الجميل.

ضيوف شرف مميزون في الاحتفالية

يشهد الحفل مشاركة مجموعة من ضيوف الشرف المميزين، منهم: الفنان ياسر سليمان، أحمد محسن، نادين العمروسي، وآيات بدير، الذين سيشاركون في إحياء الذكرى الفنية للموسيقار الراحل.

محيي صلاح: مسيرة فنية حافلة وإسهامات دولية

يُعد الفنان محيي صلاح من أبرز الأسماء في مجال الغناء التراثي، حيث شارك في تأسيس فرقة محمد فوزي للموسيقى والغناء، ومثل مصر في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان قرطاج ومهرجان المالوف.

كما يشارك بانتظام في مهرجانات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.