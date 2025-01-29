نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تشعل الأوبرا في عيد الحب وتفاجئ جمهورها بأغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء واحدة من أقوى حفلات عيد الحب، حيث تلتقي جمهورها يوم الخميس 13 فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ليلة طربية ساحرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتقدّم مروة خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة التي أحبها الجمهور، إلى جانب روائع نجوم الزمن الجميل، حيث اعتادت أن تخطف القلوب بأدائها المتقن لأغنيات وردة وبليغ حمدي، التي تميزت بإحساسها العالي في تقديمها.

مفاجأة فنية.. "أنا مش قد غيابك" أولى أغاني الألبوم الجديد

لم تكتفِ مروة ناجي بمفاجأة جمهورها بالحفل الغنائي فحسب، بل كشفت أيضًا عن أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد، لتكون هدية خاصة لعشاق صوتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب. الأغنية التي تحمل عنوان "أنا مش قد غيابك" جاءت بتوقيع نخبة من أهم صناع الموسيقى، حيث كتبها الشاعر خالد تاج الدين، ولحّنها مدين، وتولى توزيعها خالد نبيل، فيما أتم الميكس والماستر المهندس هاني محروس.

ولم تقتصر المفاجآت عند هذا الحد، فقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب كبير من جمهورها لمعرفة اللون الغنائي الذي ستقدّمه هذه المرة.

نجاحات مستمرة.. حضور استثنائي في احتفالية عيد الشرطة

يأتي هذا الحفل بعد مشاركة ناجحة لمروة ناجي في احتفالية عيد الشرطة الـ 73، حيث شاركت في العرض المسرحي الغنائي "مصر خط أحمر"، الذي قُدم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما وصفته الفنانة بـ "لحظة تاريخية لن تُنسى"، مؤكدة فخرها بتمثيل بلدها في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

مروة ناجي.. صوت طربي يعيد زمن الفن الجميل

على مدار السنوات الماضية، نجحت مروة ناجي في فرض اسمها كواحدة من أبرز الأصوات الطربية على الساحة، حيث تمتلك قدرة استثنائية على إعادة تقديم أغاني التراث بروح معاصرة، مع حفاظها على أصالة وجمال الأداء.

وجاءت شهرتها الواسعة بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، حيث لفتت الأنظار إليها بقوة، ومنذ ذلك الوقت وهي تحقق نجاحات متتالية في مشوارها الفني، ما يجعل حفلها القادم في الأوبرا واحدًا من أكثر الحفلات المنتظرة في عيد الحب.