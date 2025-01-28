بهذه الطريقة.. تامر حسني يدعم ابنة رحيم لموهبة صوتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية الستوري فيديو لابنه رحيم ' هارتي 'تغني.



وعلق:"هارتي بنت محمد رحيم الله يرحمه طلع صوتها قمر زيها وزي أختها ماس، طبعا ما باباكم أسطورة لازم يطلع أساطير صغننين ".



وسبق وقدم تامر حسني ابنة رحيم الكبرى ماس في ليلة تكريمه بديو غنائي يروح البحر.

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني الغنائية



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»



كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه



فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين

و جالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

انا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا

فعلًا مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش

وبكابر عامل قادر

وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياة

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا في النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكة لرجوع

على نفسي كتير بعتب وألوم على ظلمي ليه موجوع