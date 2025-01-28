نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة..أحمد فهمي يكشف مرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر الفنان أحمد فهمي التريند الساعات الماضية وذلك بعد تصريحات تلفزيونية عن مرضه لأول مرة.





وقال أحمد فهمي خلال تصريحات تلفزيونية له:"كنت رايح للدكتور عشان أظبط أكلي، وهو بيكشف عليا عمل ريأكشن كده حاول ميبينوش بس أنا فهمت وطلب مني تحاليل، عملتها رجعت له قالي أنت عندك حاجة في القلب قلت له إزاي المفروض أحس بأعراض، قالي محتاجين نكشف، كشفت في حاجة اسمها الصمام الميترالي عندي فيه قطع بسبب العصبية، سافرت وعملت عملية قلب مفتوح في إنجلترا".

أحدث أعمال أحمد فهمي





ومن ناحية أخرى، يواصل احمد فهمي في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد في لحظة، والذي كان يحمل في البداية عنوان تليجراف، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، والمسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي لايت ومأخوذ من فورمات أجنبي، ومكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد الشامي، ويوسف عثمان، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

آخر أعمال أحمد فهمي



وكان آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل نقطه سوده، والذي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتناول العمل قصة صراع بين عائلتين تسعي إحداهما للانتقام من العائلة الأخرى، كما يعتمد على أجواء الجريمة والغموض.

ابطال مسلسل نقطه سوده





ويضم مسلسل نقطه سوده، من بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، مريم الخشت، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، والراحلين أشرف عبدالغفور وناهد رشدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.