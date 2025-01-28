نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "بني آدم" لأحمد حلمي تكتسح السوشيال ميديا وتتصدّر التريند في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت مسرحية "بني آدم"، بطولة النجم أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا منذ عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 23 يناير، حيث أشعلت المسرحية منصات التواصل الاجتماعي، وتصدّرت قائمة تريند موقع" إكس "بفضل فكرتها المبتكرة وأداء أبطالها المميز.

تعليقات إيجابية على العرض

وتداول الجمهور مقاطع من العرض وتعليقات إيجابية تعبر عن انبهارهم بالكوميديا الذكية والعناصر الخيالية التي تجمعها المسرحية، فالعمل حظي بإقبال جماهيري كبير منذ انطلاق عروضه، حيث أثنى الجمهور على الأداء المميز لأبطال العمل والقصة المبتكرة.

نفاذ تذاكر العرض



وشهدت العروض إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، إذ نفدت تذاكر الأيام الأولى في وقت قياسي ورفعت المسرحية شعار "كامل العدد" ما دفع منظّمي موسم الرياض للتفكير في تمديد العرض لتلبية الطلب الكبير من عشاق المسرح.

فريق عمل المسرحية

المسرحية من إخراج هشام عطوة، وتضم نخبة من النجوم بجانب أحمد حلمي، منهم أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد،والعمل يُعد إضافة مميزة لعروض موسم الرياض، حيث قدّم تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الكوميديا والخيال بأسلوب إبداعي.