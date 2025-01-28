قصور الثقافة تنظم زيارة لأطفال المحروسة إلى معرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:29 صباحاً - ضمن برامج وزارة الثقافة بالمشروع المقدم لأبناء المناطق الجديدة الآمنة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة … زيارة لأطفال حي المحروسة، اليوم الاثنين، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أقيمت الزيارة بالتعاون مع جهاز المحروسة برئاسة المهندس عبد العزيز محمد، وفريق التنمية المجتمعية بجمعية "Face" بقيادة أحمد شوقي، وبحضور الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة.

جولة المعرض

بدأت الجولة بزيارة جناح حلايب والشلاتين في قاعة 3، حيث استعرض الأطفال المنتجات اليدوية وتعرفوا على تراث المنطقة، مثل عادات قبائل البجا (العبابدة والبشارية) التي تعتمد حياتها على الرعي والتقاليد المرتبطة بالبيئة.

وشرحت د. جيهان حسن للأطفال عادات شرب الجبنة (القهوة التقليدية) وأكلات مثل السلات والعصيدة والجابوري، إضافة إلى عادات الزواج والسبوع.

توجه الأطفال بعد ذلك إلى جناح وزارة الدفاع، حيث شاهدوا إصدارات الجناح وتفاعلوا مع القادة من اللواءات والضباط.

وفي جناح وزارة الداخلية، تابع الأطفال فيلما عن مكافحة الجريمة، وتعرفوا على قضايا مثل جرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى جهود مباحث الإنترنت في حماية المواطنين من سرقة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

أنشطة تعريفية

في جناح هيئة الرقابة الإدارية، استقبل اللواء د. علاء المصري نائب مدير الأكاديمية الأطفال، حيث تناولت المشرف على المشروع مفهوم الفساد والنزاهة، موضحة أهمية الأخلاقيات المهنية في جميع المجالات، بدءا من البحث العلمي وحتى المهن المختلفة، مع تقديم أمثلة عملية للأطفال وتحدثت د.إيمان إستشاري الصحة النفسية مع الأطفال عن كيفية التعامل مع الاصدقاء وبناء علاقات إيجابية معهم من خلال سلوكيات ترتبط بالقيم والاخلاقيات.

أما في جناح وزارة البيئة، فشارك فريق العمل الأطفال في ألعاب تعليمية مثل تركيب البازل ولعبة عجلة الحظ التي تطرقت إلى قضايا مثل التشجير والكوارث الطبيعية، وأهداف التنمية المستدامة الـ17، كما شهدت الجولة زيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تلبية لطلب قيادات التنفيذية لجناح الامارات واخذ الصور التذكارية مع اطفال المحروسة.

واختتمت الجولة بزيارة جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة للاطلاع على القصص والمجلات، مع تحميل تطبيق "توت" المخصص للأطفال. كما استمتع الأطفال بعروض فنية مميزة على مسرحي بلازا 1 و2.

ويقدم البرنامج الثقافي والفني للأطفال بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.