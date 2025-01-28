جمعية كتاب البيئة تهنئ أعضاءها الفائزين بجائزة المكتب العربى للشباب والبيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 صباحاً - تقدم الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتهنئة لعضوات الجمعية لحصول عضوتين على المركزين الأول والثانى فى المسابقة التى أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة وحضور الدكتور عماد الدين عدلي، وبحضور عدد من الخبراء فى مجال البيئة، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين من الإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتى تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المتميزة التي تعكس أهمية الاستدامة البيئية وتروج للممارسات الإيجابية وتعزز دور الابتكار فى مواجهة قضايا البيئة.

وأكد بكر على أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى نشر الوعى بقضايا البيئة والتغيرات المناخية والترابط بين "المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية.

وتقدم رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة للكاتبة الصحفية بوكالة الشرق الأوسط هند سعيد ، عضو مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية المستدامة وذلك عن مشاركتها بتقرير صحفى يرصد المشروعات والمبادرات التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة لتوفير الغذاء والمياه والطاقة للأجيال المقبلة وقصص النجاح التي كانت بطلتها قوة وعزيمة العديد من النساء والرجال ومنظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات مصر لتقدم بذلك نماذج لمشروعات تنموية تعزز العلاقة الترابطية بين" المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئة".

كما تقدم بكر بالتهنئة للزميلة شيرين سامى الكاتبة الصحفية بجريدة "العالم اليوم" وعضو جمعية كتاب البيئة والتنمية لفوزها بملف صحفى يوضح أهمية وهدف الترابط بين "المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية"، كأبرز القضايا العالمية التي تتطلب حلولا شاملة لتحقيق الاستدامة، في عالم يواجه تحديات متزايدة جراء التغيرات المناخية و النمو السكاني، واستنزاف الموارد الطبيعية.

كما فاز مهند دياب المخرج السينمائي الذى يمتلك مكتبة تضم أكثر من 100 فيلم تسجيلي تتناول قضايا اجتماعية وبيئية وتنموية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030 و ذلك عن مشاركته بفيلم وثائقى يستعرض خلاله "المجتمع المدني وحماية البيئة في مصر و الدور التاريخي والحيوي الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية.

ووجه الدكتور محمود بكر ومجلس إدارة الجمعية الشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على إطلاق هذه المسابقات للاعلاميين والجمعيات والشباب بهدف خلق نوع من التكامل بين المجتمع المدنى والجهود الحكومية لمواجهة مشاكل القضايا البيئة وخلق مجتمعات تنموية مستدامة.