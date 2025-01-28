المواجهة والتجوال يصل لحدود مصر بعرض ”الليلة الكبيرة” في حلايب وشلاتين وأبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 صباحاً - يواصل مشروع " مسرح المواجهة والتجوال" جولاته في كل محافظات مصر، حيث وصل إلى محافظة البحر الأحمر، بأوبريت العرائس "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا، والذي يعرض بقصور ثقافة "شلاتين، حلايب، رأس حدربة" وبيت ثقافة أبو رماد، حتى 31 يناير الجاري.

وأكد المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع، أن اختيار أوبريت " الليلة الكبيرة" جاء لقيمة وحب الشعب المصري له

أوبريت " الليلة الكبيرة " يحظى بإقبال جماهيري لافت، وهو من تأليف الشاعر صلاح جاهين، ولحنه سيد مكاوي، وأخرجه صلاح السقا، بينما أبدع عرائسه الفنان ناجي شاكر، وهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات متعددة .

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، والعروض المسرحية التي يقدمها ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.