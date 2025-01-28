نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يستعد لإحياء حفل عيد الحب في الأردن بأجواء ساحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مفاجأة سارة لعشاقه في الأردن والوطن العربي، يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا في 14 فبراير المقبل، احتفالًا بعيد الحب.

الحفل الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان يعد من أبرز الفعاليات الغنائية في موسم الفالنتاين، حيث يستعد "السوبر ستار" لتقديم باقة من أشهر أغانيه التي ما دام أسرت قلوب جمهوره على مر السنين.

من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيغني راغب مجموعة من أروع أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، مثل "نسيني الدنيا"، "مغرم يا ليل"، "آسف حبيبتي"، "توأم روحي"، "طب ليه"، و"بنساك"، إلى جانب العديد من الأغاني التي تلامس مشاعر العشاق وتلامس القلوب.

وقد عرف راغب علامة بقدرته الفائقة على تأدية الأغاني الرومانسية بأداء يجذب الأنظار ويجعل من كل حفل له مناسبة خاصة لا تنسى.

ومع كل حفل، يثبت علامته الفارقة في صناعة الموسيقى العربية، ويحافظ على مكانته البارزة بين كبار النجوم في الوطن العربي.

وتأتي هذه المناسبة بعد سلسلة من النجاحات التي حققها النجم اللبناني في الفترة الأخيرة، حيث أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "بيروت ولا روما" التي لاقت صدى واسعًا بين محبيه.

الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحمل كلمات فيليبينو وألحان محمد يحيى وتوزيع إيلي بربر. وغناها راغب باللهجة المصرية، وهي تُعد من أغاني الحب التي تتغنى بالجمال الشرقي.

كلمات الأغنية تقول: "كل حاجة معقولة وإنتِ مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى..."، مما جعلها تحتل مكانًا مميزًا في قلوب مستمعيها.

إلى جانب ذلك، طرح راغب أغنيته الشهيرة "التقيل تقيل"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، مع فيديو كليب أخرجه زينة مكي.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، مما يعكس تنوعًا موسيقيًا جديدًا في مشوار النجم.

ومع كل أغنية جديدة، يثبت راغب علامة تفوقه وقدرته على التجديد وابتكار ألوان موسيقية تعكس تطور الذوق الفني لدى جمهوره.

لا يقتصر نجاح راغب علامة على أغانيه الرومانسية فحسب، بل يواصل النجم اللبناني تحقيق النجاح من خلال أغانيه المتنوعة.

آخرها أغنيته "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهي من كلمات عصام شعبان وألحان عبد سليم. الأغنية لاقت رواجًا كبيرًا في الساحة الفنية، وحققت أرقامًا قياسية على منصات الاستماع.

إلى جانبها، كانت أغنية "يلا" التي أطلقها مؤخرًا، أيضًا أحد أبرز أعماله التي تحققت من خلالها نجاحًا جديدًا على الساحة الفنية، فقد حققت الأغنية نجاحًا واسعًا بفضل كلمات عماد الأبياري، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

ومع كل هذه النجاحات المستمرة، يبدو أن راغب علامة يواصل إبهار الجمهور بأدائه الغنائي المميز، ويحافظ على مكانته المرموقة في الساحة الفنية العربية. ومن المتوقع أن يشهد حفله المقبل في الأردن أجواءً مليئة بالرومانسية والأجواء الساحرة التي ستجعل من هذا اليوم ذكرى لا تُنسى لمحبيه.

من خلال هذا الحفل المنتظر، يعود راغب علامة ليقدم لجمهوره في الأردن والوطن العربي لحظات موسيقية استثنائية، تجمع بين عبق الذكريات وأغاني الحب التي ما دام أضاءت ليالي الفالنتاين في كل عام.