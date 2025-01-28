"فيلم Flight Risk يحلق عاليًا في شباك التذاكر بإيرادات 4.4 مليون دولار في أول يوم عرض"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم Flight Risk للنجمين ميل جيبسون ومارك والبيرج نجاحًا كبيرًا في يومه الأول، حيث تصدر شباك التذاكر الأمريكي محققًا إيرادات وصلت إلى 4.4 مليون دولار وبذلك، تصدر الفيلم المركز الأول في سباق الإيرادات في 3161 قاعة عرض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في اليوم الأول لعرضه.

الفيلم، الذي ينتمي إلى فئة الإثارة والتشويق، حقق بداية قوية للغاية، ويعد هذا النجاح بداية واعدة لشركة Lionsgate في العام 2025. وتؤكد التوقعات أن Flight Risk سيحقق إيرادات أعلى خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لمدة ثلاثة أيام.

حسب تقرير نشرته صحيفة فاريتي، يعتُبر Flight Risk ثاني أفلام Lionsgate التي تحقق المركز الأول في شباك التذاكر هذا العام، بعد فيلم Den of Thieves 2: Pantera، الذي تصدر أيضًا إيرادات شباك التذاكر في وقت سابق. ومع مزيج من الإثارة والغموض، أصبح من المتوقع أن يحقق الفيلم مزيدًا من النجاح ويستمر في جذب الجماهير.

من الجدير بالذكر أن Flight Risk قد تم إنتاجه بميزانية متواضعة مقارنةً ببعض الأفلام الضخمة، وهو ما يعكس استراتيجية Lionsgate في إنتاج أفلام منخفضة التكلفة ولكن ذات قدرة على جذب الجماهير. ولتقليل المخاطر المالية، عادةً ما تقوم الشركة ببيع حقوق توزيع الأفلام في الأسواق العالمية قبل العرض المحلي، ما يساعدها في ضمان نجاح الفيلم من خلال الوصول إلى جمهور واسع على مستوى العالم.

وفي سياق آخر، واصل فيلم Wicked نجاحه الكبير بعد أكثر من شهرين من عرضه، حيث حقق إيرادات بلغت 710 مليون و269 ألف دولار. وتوزعت هذه الإيرادات بين 465 مليون و905 ألف دولار من شباك التذاكر الأمريكي و244 مليون و364 ألف دولار من شباك التذاكر الدولي. Wicked هو فيلم فانتازيا ورومانسية من إنتاج Universal Pictures ومدته ساعتين و40 دقيقة، ويستند إلى قصة إلفابا، الشابة التي تعاني من سوء الفهم بسبب لون بشرتها الأخضر، وجليندا، الفتاة الشهيرة، اللتين تصبحان صديقتين في جامعة شيز في أرض أوز.

بهذا النجاح، يثبت Flight Risk مرة أخرى قدرة أفلام الإثارة ذات الميزانية المتوسطة على التنافس بقوة في شباك التذاكر العالمي، وأن التوقعات التي تروج لهذا النوع من الأفلام تزداد بشكل ملحوظ.