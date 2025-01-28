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أحمد جودة - القاهرة - حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

تصدرت حلقة القناة داليا مصطفي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على قناة الحياة الترند على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثتين ، حيث لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة

حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

وكشفت عم اصعب قرار اخدته في حياتها ، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها ، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها ، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي وكيف تتعامل معاهم

وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى " ، و عن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب (قبل الاربعين )

كما تحدثت عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي.

، وعن أزمة مرضها واكتشافها انها مريضة بالسكر .. وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها ان السكر جالي بسبب الخذلان والاسي والسيطرة ؟