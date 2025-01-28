فن ومشاهير

حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

0 نشر
0 تبليغ

  • حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X 1/2
  • حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

 

 

تصدرت حلقة القناة داليا مصطفي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على قناة الحياة الترند على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثتين ، حيث  لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة

حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

وكشفت عم اصعب قرار اخدته في حياتها ، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها ، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها ، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي  وكيف تتعامل معاهم

 

وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة   ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

 

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى " ، و عن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب  (قبل الاربعين )

 

كما تحدثت عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي. 
، وعن أزمة مرضها واكتشافها  انها مريضة بالسكر .. وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها  ان السكر جالي بسبب الخذلان والاسي والسيطرة ؟

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا