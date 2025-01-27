نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرجة سارة وفيق تُعلن عن إخراج فيلم "حرامية لايف" بـ 15 نجمًا مصريًا وسعوديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تعاونها الناجح مع تامر حسني، المخرجة سارة وفيق تتعاون مع شركة الرسم المتحرك لإخراج فيلم "حرامية لايف"



تعاقدت المخرجة سارة وفيق مع شركة الرسم المتحرك السعودية، تحت إدارة المنتج نصار النصار، لإخراج فيلم سينمائي ضخم يحمل اسم "حرامية لايف" كعنوان مبدئي.

الفيلم، الذي يعد من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المحافظات والدول منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض.

وسيتم التعاقد مع نجوم الفيلم مع الشركة المنفذة للإنتاج شركة "ذا كينج"، المعروفة بأنها أكبر شركة دعاية في المجال الفني.

ويذكر أن المخرجة سارة وفيق قد جمعتها عدة أفلام مع النجم تامر حسني، منها فيلم "مش أنا" وفيلم "تاج"، وهي الآن في انتظار عرض فيلمها الجديد "ريستارت" المنتظر نزوله في عيد الفطر القادم.