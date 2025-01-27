نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: رفضت تقديم السيرة الذاتية لنجيب الريحاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد صبحي خلال ندوته والتى أقيمت بمعرض الكتاب عن رأيه فى تقديم السير الذاتية فى الأعمال الدرامية “أنا أرفض تقديم السير الذاتية ورفضت تقديم السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني”.

ولكن عندما شاهدت مسلسل “ الست ” التى قدمته الفنانة صابرين فأعجبني للغاية.

ندوة محمد صبحي وعلي جمعة

تتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، وكذلك إلقاء الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عرضتها الدراما وتلاقت مع الفتاوى وستكون محاورها على النحو التالي: الفتوى والدراما.. علاقة تكامل أم تنافر، القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما، صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما.. الإيجابيات والسلبيات، الفتوى في الدراما.. مقترحات وتوصيات.