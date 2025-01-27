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أحمد جودة - القاهرة - تغيير اسم مسلسل “جانى في المنام” إلى “إخواتي” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025



أعلن القائمون على مسلسل “جاني في المنام” للمخرج محمد شاكر خضير عن تغيير اسم العمل المقرر عرضه في رمضان 2025 إلى “إخواتي”، بعد أن كان قد تم اقتراح عدة أسماء أولية مثل “جاني في المنام” و”ناقص ضلع”، والمسلسل من إنتاج شركة “ميديا هب سعدي جوهر”، ويضم مجموعة من النجوم اللامعين في الساحة الفنية، مثل نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح.

تغيير اسم مسلسل “جانى في المنام” إلى “إخواتي” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025



وبذلك، يستعد المسلسل لخوض السباق الرمضاني المقبل تحت عنوان “إخواتي”، حيث يشارك في بطولته أيضًا نبيل عيسى، علي صبحي، إسلام حافظ وغيرهم من النجوم المميزين، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير. ومن المتوقع أن يحظى العمل باهتمام كبير بفضل الأسماء الكبيرة التي تشارك فيه، بالإضافة إلى القصة التي تحمل ملامح مثيرة قد تجذب جمهورًا واسعًا.

وفيما يخص آخر أعمال النجوم المشاركين في المسلسل، فقد كانت نيللي كريم قد قدمت مسلسل “فراولة” في رمضان الماضي، والذي كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، في هذا المسلسل، تعاونت نيللي كريم مع عدد من الفنانين مثل شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنانة سمر مرسي.

أما روبي، فقد كان آخر أعمالها مسلسل “حضرة العمدة” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا.

المسلسل كان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين مثل أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، ودينا. في هذا المسلسل، قدمت روبي شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، ما جعل المسلسل محل نقاش بين النقاد والجمهور.



بالنسبة لكندة علوش، فقد عادت إلى الدراما بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل “ستات بيت المعادي” في نهاية 2021، والذي كان النسخة العربية من المسلسل الأميركي “Why Women Kill”. المسلسل شارك في بطولته إنجي المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، انتصار، وأميرة العايدي، وكان من إخراج محمد سلامة. عودة كندة للدراما في هذا المسلسل كانت محط أنظار الجمهور، حيث أظهرت قدرة فائقة على تقديم شخصيات معقدة.



وها هي الآن تعود مرة أخرى، ولكن تحت اسم “إخواتي” في مسلسل جديد يحمل طابعًا مختلفًا، مما يثير حماسة الجمهور لمعرفة المزيد عن تفاصيل هذا العمل المميز الذي سيجمع بين مجموعة من كبار الفنانين في رمضان 2025.