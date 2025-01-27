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أحمد جودة - القاهرة - صابرين: فرحانة لـ هنا الزاهد ببطولة مسلسل "إقامة جبرية"



أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفنانة هنا الزاهد في بطولة مسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، مؤكدة أن العمل يقدم تجربة مميزة للجمهور.



وأشادت صابرين بموهبة هنا الزاهد، واصفة إياها بأنها نجمة شابة أثبتت جدارتها في الأعمال السابقة، وفي هذا العمل خصيصًا.

الفنانة صابرين

وفي تصريحات إذاعية لها، قالت صابرين: “أنا فرحانة لهنا الزاهد ببطولة "إقامة جبرية" ومن أول يوم قلت لها الدور ده هيفرق معاكي أو ي، أنا بحبها جدًا وكنت بعاملها في الكواليس كأنها بنتي".



وأضافت: "وهي ممثلة شاطرة ومجتهدة أو ي وبتعرف تفصل حياتها الشخصية عن شغلها".

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث العمل حول سلمى التي تقدم شخصيتها هنا الزاهد، وهي صيدلانية وتُتهم بقتل زوجها في الحلقات الأولى، الأمر الذي يجعلها تمر بالعديد من الأزمات النفسية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويجسد محمد الشرنوبي ضمن الأحداث شخصية موسى وهو بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور عايدة وهي والدة الشرنوبي وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج.



إقامة جبرية يقدم هنا الزاهد بشكل جديد



ويعد إقامة جبرية، من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية، ويحمل مفاجآت عديدة، حيث تبتعد من خلاله هنا الزاهد عن الكوميديا التي اعتادت تقديمها وحققت بها نجاحات ملحوظة في السنوات الماضية.

أبطال مسلسل إقامة جبرية



ويضم مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

يُعد هذا التعاون بين صابرين وهنا الزاهد فرصة لتقديم توليفة فنية تجمع بين الخبرة والموهبة الشابة، ما يضيف بُعدًا مميزًا لهذا المسلسل الفريد من نوعه.