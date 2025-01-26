صدقي صخر يكشف عن ملامح شخصيته في «النص» رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان صدقي صخر لشخصيته ضمن أحداث مسلسل «النص» عبر حساباته الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

صدقي صخر يكشف عن ملامح شخصيته في «النص»

وشارك صدقي صخر، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل «النص»، معلقا عليه قائلا: «كواليس الصاغ علوي في مسلسل النص، رمضان 2025».

قصة مسلسل النص لـ أحمد أمين

تدور أحداث مسلسل النُص بطولة النجم الكوميدي أحمد أمين، في إطار كوميدي درامي تشويقي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

أبطال مسلسل النص لـ أحمد أمين

يشارك في مسلسل النص عدد من الفنانين أبرزهم: حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، سامية طرابلسي، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، وصدقي صخر، دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ماجنم ومن إخراج حسام علي.

احدث اعمال صدقي صخر

ومن ناحية اخري، انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

اخر اعمال صدقي صخر

وكان اخر اعمال صدقي صخر هو مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.