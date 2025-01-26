نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خلع الحجاب.. مروة صبري توجه رسالة قاسية لـ آلاء عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الإعلامية مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" عبر قناة ألفا بتوجيه رسالة قاسية لـ مقدمة البرامج آلاء عبد العزيز، وهاجمتها بعد الجدل الذي أثارته في الأيام الماضية بحديثها عن معاناتها من اضطرابات نفسية.

مروة صبري توجه رسالة قاسية لـ آلاء عبد العزيز

وقالت مروة صبري: "أنا النهاردة هحكي لكم عن مصيبة وكارثة وحاجة لا تصدق، من يومين تلاتة طلع علينا ظاهرة جديدة، واحدة كانت بتشتغل مذيعة اسمها آلاء عبد العزيز، كل الدكاترة النفسيين بيقولوا إن اللي عنده فصام الشخصية ما يعرفش إنه مريض بالفصام".

واستكنلت مروة صبري: "حاولنا نتواصل مع الاء وكلمتها، وكلمنا أحد الدكاترة النفسيين يطلع معانا على الهوا وهي موجودة علشان يساعدها على العلاج، وأول سؤال سألته إنتو بتدفعوا فلوس. وقبل الهوا بساعة أو ساعتين قالت معلش مش هطلع في البرنامج إلا لو دفعتي 10 آلاف جنيه".

واختتمت مروة صبري: "أنا عايزة أساعدك وإنت بتساوميني على فلوس؟ إذا إنت مش مريضة، واعترفتي بنفسك وقلت أنا بعمل تريند ونجحت فيه واتشهرت، ومش هطلع في أي قناة إلا لو أخدت فلوس، إذا الموضوع سبوبة، إيه العبث ده؟ إنت نجحتي تعملي تريند، برافو، بس تريند رخيص وفاشل وأهبل".

آلاء عبد العزيز تخلع الحجاب

والجدير بالذكر ان آلاء عبد العزيز قد فاجأت جمهورها خلال الفتره الماضية بتحولها المفاجئ بعد خلعها الحجاب وادعائها أنها مصابة بمرض نفسي، ظهرت في فيديو عبر حسابها بموقع Facebook وهي في حالة انهيار تام كاشفة أنها تعرضت لمرض نفسي أدى لتغيرات جذرية في حياتها، وفجأة تحول صوتها ونظرتها من المنكسرة للجريئة، وقالت: "أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

آلاء عبد العزيز تعاني من مرض نفسي

وايضا نشرت الآء صورة لها بالحجاب وأخرى من دونه مع صورتين للنجمة الراحلة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان"، وعلقت كاتبة: "جماعه أنا عاوزه اعترف لكم اعتراف، أنا مريضه بجد، أنا مريضه حاليا عندي حاله انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس، دي مش أنا، دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إللى بتكلمكم، التانية دي مش أنا، أنا مش فاهمه حاجه ولازم اتعالج، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني، ده الدكتور بتاعي شادي محمد شرف، تشخيص حالتي عنده محدش ينتقدني، بتحبوني ساعدوني".