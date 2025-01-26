نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد القس يشارك صور من كواليس "موضوع عائلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد القس، عن كواليس مسلسل “موضوع عائلي 3”، والذي حقق نجاحًا هائلًا منذ عُرضه مؤخرًا.

ونشر محمد القس مجموعة صور من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وسيطر على الأجواء الكوميديا إذ التقطوا معًا الصور السيلفي، والتقطوا صور أثناء التصوير، وظهر فيها محمد القس، محمد شاهين، ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان، المخرج معتز التوني، وغيرهم.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

ومسلسل موضوع عائلي 3 من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداثه حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.