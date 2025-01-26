نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد نجلها خالد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ليلي علوي، مع جمهورها عبر حسابها علي موقع انستجرام، بيوم ميلاد نجلها خالد، والذي يصادف عيد ميلاده اليوم الأحد الموافق لـ 26 يناير.

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد نجلها خالد

وشاركت ليلى علوي مقطع فيديو تجمع من خلاله عدد من اللقطات بينها وبين نجلها، وعلقت: «ابني خالد، كل عام وأنت بألف خير يا قلبي يا روحي وعقلي، تعرف أنا بحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية».

ليلي علوي توجه رسالة لـ نجلها بعيد ميلاده

كما أضافت ليلي علوي: « صحيح أنا ماما لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي مستقبلك هو مستقبلي هو أهم من مستقبلي واهم مني أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري، ودعائي ليك ربنا يبارك لك يا طيب يا حنين ربي يقدرك كل الخير ويبارك لك في كل خطوة ويحفظك ويرزقك بكل الخير يا أغلى من حياتي، ماما».

آخر أعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم «المستريحة»، دارات احداثه في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

وايضا شاركت في فيلم «جوازة توكسيك» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

كما شاركت في فيلم "آل شنب" الذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من النجوم البارزين مثل لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين، ويعد من الأعمال السينمائية التي لاقت إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء.