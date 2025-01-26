نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 يناير.. محمد فؤاد وإيهاب توفيق يلتقيان في حفل واحد بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتشوق جمهور أهل الكويت لحفل من العيار الثقيل يحيها النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق، والمقرر إقامته يوم 30 يناير الجاري، على المسرح المفتوح بحديقة الشهيد بالعاصمة الكويتية.

حفل محمد فؤاد وإيهاب توفيق

ويأتي حفل فؤش وإيهاب بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية في الكويت، ومن المقرر أن يقدما خلاله باقة متنوعة من أبرز أغانيهما، خاصة أغاني فترة التسعينيات التي شهدت تألقًا كبيرًا من النجمين.

احدث حفلات محمد فؤاد

ومن ناحية أخرى، يعيش محمد فؤاد حالة من النشاط الملحوظ على مستوى إحياء الحفلات، حيث يحيي بمناسبة عيد الحب المقبل، عدد من الحفلات بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيطير مباشرةً بعد انتهاء حفل الكويت إلى كندا، لإحياء حفلتين هناك يومي 1 و2 فبراير، ثم سيقدم فؤش 4 حفلات في الولايات المتحدة تستمر حتى 15 فبراير المقبل.

آخر أغاني إيهاب توفيق

وكان اخر اعمال إيهاب توفيق، هي أغنية سيبك مين قال، التي طرحها خلال شهر ديسمبر الماضي، على يوتيوب، من كلمات محمد صلاح، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير، وإنتاج إيهاب توفيق.

آخر أعمال الفنان محمد فؤاد

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والتي لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت كلماتها: "من أول يوم جيت الدنيا، وأنا عيني عليك ثانية بثانية، أنا جنبك دايمًا أنا سندك، هافضل سندك ضهر بيحميك، ولما كبرت شويه شويه، أنا كنت بشيلك في عينيا، ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني، أو تندهلي وأنا مستنيك، من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك، من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك، من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك، من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك، من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك، أيام صعبة وأيام أحلى، مع بعض أحنا مشينا الرحلة، أنا كنت معاك خطوه بخطوه، عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك، من أول يوم حسيت تعبك، أنا كنت معاك واقف جنبك، أنا عمري ما غمضت عينيا حتى شويه، من خوفي عليك"