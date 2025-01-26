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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان طارق صبري جمهوره عبر حسابه علي موقع انستجرام، صور من كواليس مسلسل الحلانجي» الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

طارق صبري يكشف عن كواليس «الحلانجي» رمضان 2025

وظهر طارق صبري، في عدد من اللقطات لكواليس مسلسل «الحلانجي» مروجا لشخصيته قائلا: «الحلانجي، رمضان 2025»، ويظهر خلال أحداث العمل يتعرض للضرب والهجوم.

أحداث مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة مسلسل الحلانجي، الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

آخر أعمال طارق صبري

وكان آخر أعمال طارق صبري، مشاركته في مسلسل الوصفة السحرية الذي عرض مؤخرا، ودارت أحداثه في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج»، فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

كما شارك في مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.