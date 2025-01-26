انت الأن تتابع خبر طرح بوستر مسلسل إلهام شاهين الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم طرح بوستر مسلسل الممثلة المصرية إلهام شاهين الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك وهو يحمل إسم "سيد الناس".



ونشرت شاهين البوستر على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً:"رمضان يجمعنا مسلسل سيد الناس رمضان 2025".

وتظهر شاهين في البوستر بالشخصية التي تجشدها في العمل بشعر طويل وملابس مطرزة.

العمل هو بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وبشرى، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد رزق، وعماد زيادة، وطارق النهري، ورنا رئيس، وآخرين، ومن تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.