انت الأن تتابع خبر الشامي يثير الجدل بإطلالة غريبة له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان السوري الشامي الجدل بأحدث ظهور له على غلاف مجلة "بيلبورد"، وذلك من ناحية ملابسه الغريبة والواسعة بشكل مبالغ فيه.



الشامي لاقى الكثير من التعليقات التي تنوعت بين من اعتبروا أنه تجدد، وبين من تنمروا على الإطلالة.

وكان قد حقق الفنان السوري الشامي نجاحًا لافتًا، بأغنية "دكتور"، التي تصدرت الأغنية قوائم المنصات الرقمية، ووصلت إلى مراتب متقدمة.

الأغنية من كلمات وألحان الشامي، بتوزيع موسيقي من فؤاد جنيد، بينما تولى حسن رحيل إخراج الفيديو كليب، الذي حاز على إعجاب الجمهور ولاقى إستحسانًا كبيرًا.