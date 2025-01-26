مدينة الإنتاج الإعلامي تعتزم إنشاء فندق 4 نجوم لاستيعاب الحركة السياحية المستقبلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:32 مساءً - وافق مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالى ، فى اجتماعه الأخير على إنشاء فندق 4 نجوم على مساحة 7000 (سبعة آلاف متر مربع) يضم حوالى 300 غرفة وبحجم استثمارات تبلغ حوالى مليار جنيه ،و تقوم بتنفيذه بالتعاون مع الشركة العربية الفندقية ، المالكة لفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى، فى إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامى ، الهادفة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة ، لتعظيم الإيرادات وزيادة معدلات العائدات والربحية ،بما يحقق الصالح العام للملاك والمساهمين.

تأتى تلك الخطوة تزامناً مع توجه الدولة المصرية لجذب وتشجيع الاستثمارات بمنطقة الأهرامات وقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير وتنمية منطقة السادس من أكتوبر المحيطة باعتبارها منطقة سياحية واعدة تتميز بالموقع الجغرافي الفريد، وتشتهر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة، وما يصاحب ذلك من تدفق لحركة السياحة المستقبلية، ما دعا إلى ضرورة إقامة وإنشاء المزيد من الفنادق والمنشآت السياحية لاستيعاب هذا التدفق المتوقع من مختلف الجنسيات لتكون قريبة من المعالم الأثرية والسياحية بالمنطقة .

ومن هنا شرعت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى دراسة وبحث آليات إنشاء الفندق ، إتساقاً مع التوجه العام للدولة فى هذا الشأن ،وكذلك الإستفادة من التسهيلات الإئتمانية التى يقدمها البنك المركزى ، بالتنسيق مع وزارة السياحة لتشجيع إنشاء وتشييد المشروعات الفندقية فى المنطقة.

وسوف ينضم الفندق المزمع إنشاؤه ، إلى مجموعة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المهمة لمدينة الإنتاج الإعلامى ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذى حققه فندق موفنبيك المدينة فى الفترة الأخيرة وتحقيقه أرباحاً وعائدات كبيرة ،مما يجعل الإستثمار فى هذا المجال واعداً ومبشراً بالخير ،فى ظل الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة فى الفترة الاخيرة لحركة الإنشاء والتنمية بمنطقة الاهرامات الأثرية والمناطق المحيطة ، بإعتبارها أحد أهم المقاصد على الخريطة السياحية لجمهورية مصر العربية.

وسوف يقدم الفندق أيضاً خدماته إلى ضيوف مدينة الإنتاج الإعلامى ، وأطقم شركات الإنتاج السينمائى العالمية ، التى ترغب فى تصوير أعمالها فى مصر، إلى جانب تقديم التسهيلات والأمكانيات لإستضافة الفعاليات الهامة ،والمهرجانات الفنية الكبرى التى تقوم مدينة الإنتاج الإعلامى بتنظيمها وتوفير الإقامة المميزة لضيوف هذه التظاهرات من مختلف الجنسيات.

ومن المنتظر البدء فى تنفيذ المشروع فى الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية وتجهيز الرسومات الهندسية والمعمارية ، وكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروع .