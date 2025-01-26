نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت محافظة الإسماعيلية اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ترأس الاجتماع المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والمخرجة هالة جلال رئيسة المهرجان.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة بمواقع العروض والفعاليات المصاحبة بالإضافة إلى تجهيزات استقبال الوفود الدولية.

أكد الحضور أهمية هذا الحدث كوسيلة لتسليط الضوء على قضايا إنسانية وثقافية متنوعة مع تعزيز مكانة الإسماعيلية كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

تصريحات المخرجة هالة جلال

من جانبها أكدت المخرجة هالة جلال أن إدارة المهرجان تسعى هذا العام لتقديم دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان ومكانته الدولية مشيرة إلى أهمية تحسين جودة الأفلام المختارة وتنظيم الفعاليات بطريقة احترافية لتقديم تجربة استثنائية للجمهور وضيوف المهرجان كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز حضور الشباب من صناع الأفلام ومنحهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم الفنية.

وأضافت أن المهرجان هذا العام سيسلط الضوء على موضوعات جديدة ومتنوعة من خلال المسابقات الرسمية والندوات ومن أبرز مسابقات المهرجان.

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تضم عشرة أفلام تعالج موضوعات إنسانية واجتماعية مقدمة من مخرجين من مختلف أنحاء العالم.

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تشمل أربعة وعشرين فيلمًا من عشرين دولة من بينها اثنا عشر فيلمًا عربيًا مما يبرز التنوع الثقافي للأعمال المشاركة.

مسابقة النجوم الجديدة تركز على دعم المخرجين الشباب بمشاركة سبعة عشر فيلمًا تعكس رؤى إبداعية مبتكرة.

أعلنت جلال عن إقامة مجموعة من الندوات والورش التي تستهدف مناقشة تطورات صناعة السينما التسجيلية والقصيرة كما يتضمن برنامج المهرجان فقرة خاصة لتكريم المخرج الكبير علي الغزولي من خلال عرض مجموعة مختارة من أبرز أعماله.

أشادت المخرجة هالة جلال بحماس الشباب المتطوعين ووصفتهم بأنهم الوقود المحرك للمهرجان وأكدت أن إدارة المهرجان حرصت على تنظيم برامج تدريبية مسبقة لتأهيل المتطوعين وضمان تنفيذ الفعاليات بأعلى مستوى من الكفاءة.

تصريحات المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية

من جانبه أوضح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لهذا الحدث باعتباره منصة ثقافية وسياحية هامة تعكس الوجه الحضاري للإسماعيلية وأكد أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير كافة الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات لاستقبال الضيوف من مصر وخارجها.

أشاد عصام بالدور البارز للمتطوعين مشيرًا إلى أن حماسهم وعملهم الدؤوب يعكسان صورة مشرفة للإسماعيلية وأضاف أن المهرجان يمثل فرصة فريدة لهؤلاء الشباب للتفاعل مع خبراء السينما وصناع الأفلام مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التنظيمية.

من جهته أعرب المخرج محمد محمدين مسؤول المتطوعين عن فخره بالمشاركة في هذه الدورة وأكد أن فريق المتطوعين يضم مجموعة من الشباب المتحمس الذين يخضعون لتدريبات خاصة لضمان كفاءة العمل في مختلف جوانب المهرجان.

مهرجان الإسماعيلية

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما، ويعد من أبرز المهرجانات السينمائية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة على مستوى العالم العربي ويستقطب نخبة من المبدعين والمهتمين بصناعة السينما