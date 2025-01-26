الأحد المقبل.. اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي ينظم تدريبا عن ”دور الإعلام”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 01:30 مساءً - تنظم أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) للتدريب الإعلامي، الأحد المقبل، الدورة الثامنة، بعنوان (دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي)، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد ووزارة الأوقاف.

وذكر الاتحاد- في بيان، اليوم الأحد أن الدورة تستمر أسبوعا، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور الإعلام كركيزة أساسية في بناء وعي الفرد وتنمية القيم الإنسانية.

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، أن الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من استثمار الأدوات الإعلامية بفعالية تعزيزا لدورها في النهوض بالفرد والمجتمع، كما ستشهد مشاركة نخبة من الإعلاميين المتميزين في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتتضمن الدورة محاضرات وورش عمل تطبيقية تسلط الضوء على أفضل الممارسات الإعلامية، مما يتيح للمشاركين الاستفادة من خبرات عملية تسهم في تطوير أدائهم المهني.