نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة حول "مفهوم الأرشيف وتطوره ودوره في خدمة التنمية والبحث العلمي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات،شارك في الندوة؛ عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية، وفريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأدار الندوة؛ الإعلامي محمود شرف.



وفي كلمته قال دكتور عبدالله ماجد آل علي، أن الأرشيف هو ذاكرة الأمم ومستودع المعلومات الذي يضمن استمرارية نقل المعرفة عبر الأجيال. ويلعب الأرشيف دورًا محوريًا في توثيق الأحداث، والسياسات، والممارسات الثقافية والعلمية، مما يجعله أداة لا غنى عنها للتنمية والبحث العلمي.

ووضح مفهوم الأرشيف وتطوره عبر الزمن، ودوره الحيوي في دعم التنمية والبحث العلمي.

أبرز تصريحات عبدالله الماجد

وأكد عبدالله الماجد على أن الأرشيف هو ذاكرة الأمة التي تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية ودعم التنمية المستدامة. ومن خلال دوره في خدمة البحث العلمي، يُصبح الأرشيف أداة أساسية لإنتاج المعرفة وتحقيق التقدم.

وأن الاستثمار في الأرشيف وتطوير بنيته التحتية هو استثمار في مستقبل المجتمع، حيث يُمكن من خلاله فهم الماضي لبناء حاضر ومستقبل أفضل. الاهتمام بالأرشيفات ليس فقط ضرورة ثقافية، بل هو أيضًا مسؤولية وطنية لضمان استمرارية التنمية وصناعة القرارات المستنيرة.

أبرز تصريحات فريد زهران

فيما قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أول أرشيف عرفه التاريخ هو المكتبة العامة التي تضم نماذج من الكتب باعتبارها وسيلة لحفظ الذاكرة.

ودلل زهران على حديثه بمكتبة الإسكندرية باعتبارها أشهر وأهم المكتبات الحديثة في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه نتيجة لزيادة عدد الكتب في المكتبة يجعلها تحتاج إلى تصنيف ومع التطور اصبح هناك مدارس في الكتب لتصنيف الكتب، ثم استدعي ذلك ما يعرف بالتوثيق.

كما استعرض فريد زهران التطور الزمني للأرشيف بشكله المستقل للمعرفة، ورأى رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن التكنولوجيا لا تلغي دور الإنسان بل تعظم دور الإنسان الإبداعي، وتتيح له حرية الإبداع لأنه لم يعد مكبل بالمشقة البدنية والذهنية بسبب ما وفرته التكنولوجيا على الإنسان..