نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمر مرسي لـ دوت الخليج الفني:' دوري في " ضل حيطة" مختلف.. وترشيحي كان عن طريق شيرين عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة سمر مرسي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “ ضل حيطة” مع الفنانة ياسمين صبري المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل لافتة إلى أن الترشيح جاء من خلال مخرجة العمل شيرين عادل والشركة المنتجة للمسلسل.



وأضافت سمر مرسي في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' دور جديد علي ومفاجأة والجمهور هيحب شخصيتي من الحلقة الأولى للأخيرة، العمل حلو أوي وسعيدة ومبسوطة أن العمل بيجمعني بالفنانة ياسمين صبري لأني بحبها وكل طاقم العمل الحقيقة بلا إستثناء ".

وأشارت إلى أن العمل ستدور أحداثه في 15 حلقة فقط وليس 30

العمل من بطولة ياسمين صبري ويضم كل من نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.