انت الأن تتابع خبر نور الغندور تقضي وقت مميز أثناء سفرها على متن الطائرة الخاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور الجمهور مجموعة من الصور و المقاطع المميز عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أوقات جميلة قضتها على متن الطائرة الخاصة أثناء سفرها، و كانت ترتدي بيجاما ملونة، و ترتكت شعرها منسدلاً على كتفيها مع ميكاج هادئ أظهرت من خلالخ جمال وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور، وظهرت في إحداها، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سوياً، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.