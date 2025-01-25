اقبال جماهيري كبير على معروضات الجناح الكويتي بمعرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:34 مساءً - اشادت ممثلة قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام الكويتية بالاقبال الجماهيري الواسع على الجناح الكويتي المشارك في فعاليات الدورة ال ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذى انطلقت فعالياته الجماهيرية صباح اليوم .

وأشارت منيرة المياس الي ان المشاركة الكويتية تستهدف تكريس التقارب الاعلامي والثقافي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وتحقيق التواصل بين المثقفين الكويتيين و المصريين اضافة الي تعريف رواد المعرض على الاصدارات الكويتية الجديدة التي يحفل بها الجناح جنبا الي جنب مع تقديم صورة ايجابية للعطاء الثقافي الكويتي في مختلف الوان الابداع.

و تشارك وزارة الاعلام الكويتية في الدورة الحالية بجناح للعرض في القاعة الرئيسية يتضمن اصدارات مختلف قطاعات الوزارة اضافة الي اصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي تتضمن سلاسل المسرح العالمي ومجلة عالم الفكر وعالم المعرفة والثقافة العالمية ومجلة العربي علاوة على منشورات مركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت .

كما تشارك عدد من المؤسسات ودور النشر الخاصة باجنحة للبيع في قاعات المعرض المختلفة في إطار تقليد سنوي تحرص عليه دولة الكويت منذ انطلاق المعرض بهدف إبراز النشاط الثقافي المتميز الذي تشهده وإطلاع القاريء المصري على أحدث الإبداعات الكويتية في شتى مجالات الأداب والفنون .