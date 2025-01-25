فى أولى حفلاتها عقب "الطلاق"..رنا سماحة تخطف الأنظار بحفل جماهيري كبير

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت المطربة رنا سماحة الأنظار خلال إحيائها لحفل جماهيري ضخم داخل نادي جرين هيلز بالشروق والذي يعد الأول لها عقب تصدرها التريند بمجرد إعلانها الإنفصال وطلاقها "خلعا" من الملحن سامر أبو طالب منذ أيام قليلة.

حضرت رنا بكامل أناقتها وحيويتها المعتادة وكان في استقبالها منظم الحفل الموزع الموسيقي حماده البيلي بمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنيتها الشهيرة" أوبا" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب خاصة الفتيات والسيدات اللاتي رددن بقوة عبارات "بنحبك يا رنا" و"انتي قمر" وهو ما اعتبره البعض نوع من الدعم لها كي تتجاوز أزمة "الطلاق".

رنا سماحة

رنا سماحة تشعل حفلها في الشروق:

من جانبها أشعلت رنا الحفل بعدد كبير من أغانيها المميزة منها " عسل ابيض" و"قلبي معلم"، بالإضافة إلى "أما براوة" لنجاة وميدلي أغاني التسعينات للنجوم عمرو دياب وراغب علامة وحكيم ومصطفى قمر.

على جانب آخر تستعد رنا سماحة لتصوير أغنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة بعنوان "كان ليا صاحبة" كلمات سلمى رشيد ولحن مودي سعيد وتوزيع عمر اسماعيل وإخراج حسام مجدي.

رنا سماحه

آخر أعمال رنا سماحة:

ويذكر أن آخر أعمال رنا سماحة هي مسرحية العيال فهمت،المسرحية من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي والتي حازت على إعجاب الجمهور.