بالصور.. محمد نور شعل إحتفالية ضخمة بنادي" جرين هيلز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم محمد نور إحتفالية ضخمة بنادي جرين هيلز فى مدينة الشروق بحضور آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.

اشغل محمد نور الاحتفالية بعدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة التى حصدت تفاعل الجمهور طوال تواجده على خشبة المسرح وعلى مدى ساعة ونصف الساعة قدم خلالها "جاني فى ملعبي"، "فطومة"، "هو في كده"،"شوفتوا القمر".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

محمد نور

أبرز المشاركين في الحفل:

شارك فى إحياء فقرات الحفل المطرب محمد عدوية المطربة رنا سماحة وحرص محمد نور قبيل ختام حفله على توجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل وصديقه الموزع الموسيقي حمادة البيلي الذي تولى التنظيم بمواصفات لايف وأجواء عالمية، وعقب انتهاء فقرة محمد نور تسلل عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار وأحاطوا بسيارته في محاولة لالتقاط صورة تذكارية معه قبل مغادرته للنادي.

محمد نور

آخر أعمال محمد نور:

ويذكر أن آخر أعمال محمد نور هى أغنية «عالية» التي تحمل اسم ابنته وطرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، «عالية» أغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية حول عالية تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.