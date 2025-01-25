نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الرابعة عشر في الفترة ما بين 30 يناير و7 فبراير ويقوم بتكريم عدد من الفنانين الصغار مثل مني زاهر، ولاڤينا نادر، ومنذر مهران، وآدم وهدان بجانب ضيفتي شرف المهرجان وهما الفنانة نورهان والفنانة هلا رشدي علي المسرح الفلكي.

فعاليات المهرجان:

بجانب القاهرة، يسافر المهرجان في دورته الحالية إلى محافظتي الاسكندرية وأسوان، يقدم المهرجان ستة عروض بجانب الورش والندوات، عرض من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عرض “ثلاثية رقص معاصر “لفرقة چودي سبرلينج تايم لابس دانس، وعرضان من المملكة المتحدة، وهما عرضي “نُسُج الصِغَر” و”راديو الخبراء الصغار”.

وتتيح العروض في هذه النسخة المجال للأطفال للتعرّف على العديد من الفنون المسرحية المختلفة من رقص وحكي ومسرح السيرك، هذه النسخة من المهرجان بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثقافي البريطاني، والمعهد الفرنسي، ويَعِد المهرجان بعروض ملهمة ولحظات هتفضل في الذاكرة..