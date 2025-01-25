نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15نجم بجانب جمال سليمان.. تعرف على القائمة الكاملة لـ مسلسل " أهل الخطايا" مضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز، عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل عبر شاشات القنوات الفضائية.

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل "أهل الخطايا"

وتعاقد بشكل رسمى على المشاركة في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

وكان المخرج رؤوف عبد العزيز، بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، برفقة أبطال المسلسل كل من النجم جمال سليمان والنجمة سوسن بدر ومحمد ثروت وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر ومطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025.

حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدول زمني للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان، وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات

قصة مسلسل أهل الخطايا:

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.