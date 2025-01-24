انت الأن تتابع خبر بالأسود.. بتول الحداد تتألق في أحدث جلسة تصوير والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشار إلى أنه قد انضمت بتول الحداد إلى أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وجمعت مشاهد بين بتول الحداد والفنانة ياسمين عبد العزيز في أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمب، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ومن ناحية أخرى تستأنف حالياً تصوير مشاهدها أيضاً في أحداث مسلسل "في لحظة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2025، علي منصة "تود" وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

وكانت آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة كلاً من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.