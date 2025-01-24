انت الأن تتابع خبر ستورمي إبنة كايلي جينر تخطف القلوب بلطافتها في عطلة شتوية مع والدتها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقضي نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، إجازة مميزة في أسبن، بولاية كولورادو الأميركية، وقد استمتعت بأيام مليئة بالمرح مع الأصدقاء وابنتها ستورمي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص، لمحة من مغامراتها على منحدرات التزلج، وأذهلت الجمهور بإطلالتها المبهرة، فقد إرتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود مع دانتيل أسود شفاف، ومعطف من الفرو الضخم، وإنتعلت كعب عالٍ، وربطت شعرها إلى الاعلى على شكل كعكة، و طفت إبنتها ستورمي الأنظار بلطافتها.



وكانت أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، الشائعات حول حملها بطفلها الثالث، من حبيبها الممثل تيموثي شالاميت.

وفي التفاصيل، نشرت كايلي عهبر حسابها الرسمي مقطع فيديو، ظهرت فيه مع ابنتها ستورمي وإبنة شقيقتها شيكاغو.

ولفتت كايلي الأنظار في الفيديو بسبب مظهرها وتصرفاتها، ما دفع متابعيها للاعتقاد بأنها حامل بطفلها الأول من تموثي، خاصة أنها قد تكون تتبع نفس النمط الذي اتبعته خلال حملها في السابق، إذ كانت قد حافظت سابقا على سرية حملها في مناسبتين سابقتين، عندما أنجبت طفليها من ترافيس سكوت.