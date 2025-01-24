أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2025، ويشهد هذا الموسم منافسة قوية بين نجوم ونجمات الوسط الفني بأعمال فنية مختلفة وقوية، وتتنوع هذه الأعمال بين الأكشن والكوميدي والإجتماعي، في ضوء ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان هذا العام.

مسلسل "الغاوي" أحمد مكي

يشارك الفنان أحمد مكي، في السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل اسم "الغاوي"، وينتمي لأجواء الدراما الشعبية، وهو من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف،إخراج محمد العدل.

أحمد مكي

مسلسل "فهد البطل" أحمد العوضي

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

أحمد العوضي

مسلسل "حكيم باشا" مصطفى شعبان

ويضم مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان

مسلسل "أشغال شقة 2" هشام ماجد

يشارك في بطولة مسلسل "أشغال شقة" الجزء الأول كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري، أبرزهم:هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

هشام ماجد وأسماء جلال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" محمد هنيدي

يجسد محمد هنيدي شخصية محامي وسيقدمها في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" تجربة جديدة ومميزة بالنسبة له، حيث يجسد لأول مرة شخصية رجل شرير يحمل طابعًا كوميديًا.

محمد هنيدي



مسلسل "الكابتن" أكرم حسني

يشارك في بطولة مسلسل "الكابتن" بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

أكرم حسني

مسلسل "ظلم المصطبة" ريهام عبدالغفور

مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولتها كل من فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

ريهام عبدالغفور

مسلسل "النص" أحمد أمين

يشارك في بطولة مسلسل "النص" بجانب أحمد أمين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، ركين سعد، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج حسام علي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحمد أمين

مسلسل "الشرنقة"

مسلسل "الشرنقة" مكون من 15 حلقة، من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحمد داود

مسلسل "عقبال عندكم" إيمي سمير غانم وحسن الرداد

ويشارك في مسلسل "عقبال عندكم" مجموعة من النجوم، إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وهم كل من عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، ريهام الشنواني، والمسلسل من تأليف كل من أحمد سعد والي، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج: أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ايمي سمير غانم وحسن الرداد

مسلسل “ولاد الشمس”

مسلسل “ولاد الشمس” يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.