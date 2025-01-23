سر تصدر كارولين عزمي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها، ا صورًا لها بإطلالة كاجوال، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت كارولين، بجاكت قصير باللون الأسود وارتدت معه بنطلون ضيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميك أب الهادئ البسيط، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها.

منشور كارولين عزمي

أحدث اعمال كارولين عزمي

وتشارك كارولين عزمي في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل جديد "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

أحداث مسلسل “فهد البطل”

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.