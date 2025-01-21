أحمد جودة - القاهرة - خالد النبوي يروج لفيلم “أهل الكهف” بعد الإعلان عن عرضه على نتفليكس

بدأ النجم خالد النبوي الترويج لفيلمه المرتقب “أهل الكهف”، الذي تقرر عرضه يوم 6 فبراير على منصة نتفليكس، ولقد حظي الفيلم باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، يُعيد تقديم واحدة من أبرز القصص التاريخية بقالب سينمائي مميز، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

فيلم “أهل الكهف”

ونشر النجم خالد النبوي عبر حسابه على منصة إكس بوستر فيلمه “أهل الكهف”، وأعلن موعد عرضه قائلًا: “فيلم أهل الكهف 6 فبراير على نتفليكس”.



أحداث فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث فيلم “أهل الكهف” في عام 250 ميلاديًا، حيث يتناول صراع الإنسان مع الزمن. يحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم استمر لأكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في عصر مختلف تمامًا عن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه، مما يضعهم أمام تحديات جديدة في مواجهة الواقع الغريب.

طاقم عمل فيلم "أهل الكهف"

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف"، عدد من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي، محمد فراج، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد عيد، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.