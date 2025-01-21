إيساف يعود بقوة.. أغنية جديدة بعنوان "أميزك وتخيب" قريبًا

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أحمد جودة - القاهرة - إيساف يعود بقوة.. أغنية جديدة بعنوان "أميزك وتخيب" قريباً

يستعد المطرب إيساف لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان “أميزك وتخيب”، من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان نوري عيد، وتوزيع موسيقي جيرو. من المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة على منصة يوتيوب، لتضيف لمسة جديدة إلى مسيرته الغنائية.

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إيساف يواصل الإبداع.. من “ضيف شرف” إلى السينما

مؤخرًا، طرح إيساف كليب أغنيته “ضيف شرف” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج نبيل مكاوي. يُعد هذا الكليب أول تعاون يجمع بين إيساف والمخرج نبيل مكاوي، وحقق الكليب تفاعلًا جيدًا لدى الجمهور.



أما في عالم السينما، فقد شارك إيساف في فيلم “المدرسة”، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم حورية فرغلي، طارق النهري، وأحمد عبد الله محمود. الفيلم من تأليف محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

ذكريات التعاون مع حورية فرغلي

كشف إيساف عن تعاونه مع الفنانة حورية فرغلي قبل 12 عامًا في فيلم “رد فعل”، حيث شارك بأغنية دعائية للفيلم بعنوان “أنا مين”، التي كتبها محمد عبد الحميد ولحنها ووزعها أحمد عبد السلام.

أعمال سينمائية سابقة

كان آخر ظهور سينمائي لإيساف في فيلم “كازانوڤا” عام 2019، حيث شاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم راندا البحيري، إلهام عبد البديع، وأحمد تهامي. الفيلم من تأليف هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

خطى ثابتة نحو التألق

بين الأعمال الغنائية والسينمائية، يواصل الفنان إيساف تقديم تجارب فنية متنوعة، تجمع بين الأداء المميز والاختيارات الهادفة، مما يعزز حضوره في الساحة الفنية المصرية والعربية.