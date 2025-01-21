نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتدعو للأمهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها لحظات روحانية من رحلتها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

ونشرت إلهام عبر حسابها على موقع انستجرام، صورها من تأديه مناسك العمرو، وظهرت مرتديه ملابس الإحرام، مرفقة بدعاء مؤثر للأمهات.

إلهام شاهين تدعو للأمهات

وكتبت إلهام شاهين:“يارب يتقبل منا جميعًا دعواتنا لأمهاتنا الغاليين على قلوبنا يا رب العالمين.. الله يرحم أمي ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا، ويسعد كل الأمهات اللي عايشين بيننا.”

أحدث أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية اخري، تشارك إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد إلهام شاهين، وأحمد زاهر، وخالد الصاوي، وإنجي كيوان، المسلسل من إخراج محمد سامي، الذي شارك في التأليف مع خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد بالتوازي مع شبكة قنوات MBC.

اخر اعمال إلهام شاهين

وكان اخر اعمال إلهام شاهين هو مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد وغيرهم من النجوم، وايضا شاركت في مسلسل "بطلوع الروح" تكون من 15 حلقة، والمسلسل من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.